"Локомотив" направил запрос в КХЛ по работе судей в игре со СКА

"Локомотив" направил официальный запрос в КХЛ по работе арбитров в отдельных эпизодах первого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА (0:1).

Напомним, что главный тренер ярославского клуба Дмитрий Квартальнов намекнул на то, что судьи могли пропустить нарушения правил, допущенные игроками петербургского клуба.

"Локомотив" направил в КХЛ видеозаписи четырех эпизодов:

– эпизод на 10-й минуте матча с якобы имевшей место игрой высоко поднятой клюшкой со стороны защитника "Локомотива" Александра Елесина (назначенное удаление)

– эпизод на 14-й минуте матча со столкновением нападающего СКА Михаила Мальцева и защитника "Локомотива" Якуба Накладала (неназначенное удаление)

– эпизод на 45-й минуте матча со столкновением нападающего СКА Наиля Якупова и нападающего "Локомотива" Брэндона Козуна (неназначенное удаление)

– эпизод на 59-й минуте матча со столкновением нападающего СКА Никиты Гусева и защитника "Локомотива" Александра Кутузова (неназначенное удаление)

Второй матч серии состоится в Санкт-Петербурге 15 марта. После этого команды передут в Ярославль.

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