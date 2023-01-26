Панин — о победе над «Ак Барсом»: «Наше дерби стало украшением чемпионата»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мне кажется, наше дерби стало украшением чемпионата! Самые эмоциональные матчи по накалу! Сегодня все — красавчики! Ни к кому нет претензий в команде. Все бились, все старались, все хотели выиграть эту игру. Сложно ли было сдерживать эмоции к Александру Радулову? Был момент во втором периоде, когда меня немножко захлестнуло. Я так понимаю, что судьи быстро нас успокоили после стычки. Появилось время это переварить (смеется). Почему команды успокоились в третьем периоде? Сама игра этого требовала, ведь любое удаление могло привести к плачевному исходу, поэтому все ребята старались сыграть чисто. Что почувствовал, когда в овертайме тренерский штаб решил снять вратаря? Круто! Красавчики! Самое главное, что этот ход себя оправдал!» — цитирует пресс-служба лиги Радулова.
«Салават Юлаев» идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.
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