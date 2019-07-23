Лисин расторг контракт с "Трактором", но может вернуться

Нападающий Энвер Лисин расторг контракт с "Трактором" по согласию сторон, сообщает официальный сайт челябинцев со ссылкой на гендиректора клуба Бориса Видгофа. Форвард не поехал на сбор "Трактора" из-за травмы и сейчас проходит медобследование.

- Нападающий Энвер Лисин не полетел с командой на тренировочный сбор в Словению, - сказал Видгоф. - Накануне вылета у него были выявлены проблемы со здоровьем. Сейчас он проходит углубленное медицинское обследование. Сроки восстановления и отсутствия форварда в команде не определены, поэтому, решено было расторгнуть с ним договор по соглашению сторон. Как только Энвер решит свои вопросы со здоровьем, клуб продолжит с ним сотрудничество.

В сезоне-2018/19 Лисин провел 10 матчей и набрал 4 (0+4) очка за "Сибирь", после чего перешел в "Спартак", за который отыграл 34 встречи и набрал 7 (3+4) очков. В "Трактор" он перешел этим летом.