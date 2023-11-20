«Лада» подписала предварительный контракт с бывшим нападающим «Авангарда» Куликовым

«Лада» подписала предварительный контракт с нападающим Павлом Куликовым, сообщает официальный сайт КХЛ.

Форвард является свободным агентом. Он начал сезон-2023/24 в «Авангарде», омский клуб расторг соглашение с хоккеистом в октябре нынешнего года.

Куликов принял участие в 9 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ-2023/24 и не отличился результативными действиями.