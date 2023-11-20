«Лада» подписала предварительный контракт с бывшим нападающим «Авангарда» Куликовым
«Лада» подписала предварительный контракт с нападающим Павлом Куликовым, сообщает официальный сайт КХЛ.
Форвард является свободным агентом. Он начал сезон-2023/24 в «Авангарде», омский клуб расторг соглашение с хоккеистом в октябре нынешнего года.
Куликов принял участие в 9 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ-2023/24 и не отличился результативными действиями.
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|32
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|3
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|33
|18
|15
|42
|4
|Ак Барс
|32
|19
|13
|40
|5
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|6
|Сал. Юлаев
|32
|19
|13
|39
|7
|Трактор
|32
|18
|14
|39
|8
|Сибирь
|32
|14
|18
|33
|9
|Нефтехимик
|32
|13
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|31
|10
|Амур
|32
|12
|20
|30
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|25
|12
|Адмирал
|30
|8
|22
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|33
|23
|10
|49
|2
|Динамо М
|32
|21
|11
|45
|3
|Локомотив
|31
|19
|12
|40
|4
|Торпедо
|32
|19
|13
|40
|5
|СКА
|31
|18
|13
|36
|6
|ЦСКА
|31
|17
|14
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
Результаты / календарь
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24.11
25.11
|20.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|20.11
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|- : -
|20.11
|19:00
|
Торпедо – Барыс
|- : -
|20.11
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
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