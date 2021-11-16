Квартальнов рассказал о подготовке к матчу в Абу-Даби
23:20
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке к вынесенному матчу против «Авангарда».
«Единственный фактор — логистика большая. Здесь такая же вещь, как в прошлом году была, лететь 5 часов. Опять же, лига решила, здесь другие моменты, мы им подчиняемся. Мне как тренеру комфортнее было бы сыграть здесь в Москве. Но опять же, не наше решение, а лиги, мы подчиняемся, знали об этом заранее», — заявил тренер.
Вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» пройдет 3 декабря в Дубае.
(Надежда Тонконог)
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