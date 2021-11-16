Квартальнов рассказал о подготовке к матчу в Абу-Даби

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке к вынесенному матчу против «Авангарда».

«Единственный фактор — логистика большая. Здесь такая же вещь, как в прошлом году была, лететь 5 часов. Опять же, лига решила, здесь другие моменты, мы им подчиняемся. Мне как тренеру комфортнее было бы сыграть здесь в Москве. Но опять же, не наше решение, а лиги, мы подчиняемся, знали об этом заранее», — заявил тренер.

Вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» пройдет 3 декабря в Дубае.

(Надежда Тонконог)