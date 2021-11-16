Немировски: «Уфимцы неожиданно сыграли на контратаках, не так как обычно»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).

«Приятно было видеть сегодня болельщиков на трибунах. Играли хорошо, но сложно выиграть, не реализуя свои моменты. Юха Метсола здорово сыграл у «Салавата Юлаева». Уфимцы сегодня неожиданно сыграли на контратаках, не так как обычно. У них много ребят болело, возможно это сказалось на их тактике сегодня. Обменом с «Сибирью» довольны, Николай Демидов следующую игру будет в составе. Нам был очень нужен защитник, им был очень нужен нападающий. Обоим игрокам нужна была перезагрузка и я уверен, что смена команды пойдет на пользу Антону Шенфельду. Желаю ему удачи в новой команде» — приводит слова тренера сайт КХЛ.