Квартальнов после матча со СКА рассказал интересную историю. На что он намекает?

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов подвел итоги первого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА (0:1).

- Опять не нашли ключики к воротам. Надо в атаке добавить, хотя моменты сегодня были. Думаю, нервозность пройдет. И нам надо это улучшить.

- "Локомотив" владел преимуществом, но вдруг три удаления подряд. Это от большого желания?

- Три удаления подряд... Ну да, большой гандикап... Знали, что так будет. Я вам историю сейчас расскажу. Когда еще играл в хоккей, мы приезжали в другой город на матч. А раньше не было таких стадионов, как сейчас, не было видеокубов и всего такого. Играешь на выезде: за нашими воротами две камеры, а за другими ни одной камеры. Как бы так. И здесь вот так. (Игорь Еронко)

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