Курт Фрейзер отметил, что «Куньлуню» непросто далась победа над «Спартаком»

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрейзер, отметил что матч регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3 ОТ) не был простым для его команды.

— Сегодня была тяжелая игра. Мы начали очень быстро, бросились с места в карьер, быстро забили, повели в две шайбы, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Я даже не помню, было ли с нами такое!.. Наверное, с непривычки мы немного расслабились во втором периоде, стали терять шайбу, нарушать правила... Это неминуемо привело к проблемам. Но я горжусь своими ребятами. Тем, как они боролись и спасли игру. Это было тем более трудно, что мы в самом начале потеряли Крэкнелла, а еще до матча — Ипа и Фу. Это ключевые игроки нашей команды. Но их место заняли другие и выиграли этот матч. Вон забил отличный гол, и Миллер принес нам победу в овертайме. Фантастическая для нашей команды концовка, но и хороший урок. В целом, я считаю, хорошо сыграла наша оборона, Смит снова был великолепен в воротах. В общем, много хорошего было у нас сегодня. Забили немало, надеюсь, продолжим на выезде. У нас еще две гостевые игры до перерыва в чемпионате, команда вдохновлена и намерена подняться повыше в таблице. Посмотрим, удастся ли нам добиться результата, но сегодня мы сыграли отлично.

«Куньлунь» одержал третью победу подряд. На данный момент команда занимает седьмое место в Восточной конференции.

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