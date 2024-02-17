«Куньлунь» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в городе Мытищи 17 февраля и завершилась победой гостей — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

За гостей голы забили Вячеслав Основин, Павел Денисов, Александр Волков и Коди Керран. У хозяев отличились Девин Броссо и Тайлер Граовац.