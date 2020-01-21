Кто победит: ЦСКА или СКА?

21 января в Москве состоится центральный матч недели в КХЛ — ЦСКА примет СКА. Он начнется в 19.30 по московскому времени. Это уже пятая встреча клубов в этом сезоне: трижды побеждали москвичи, один раз — питерцы. Причем во всех матчах выигрывала команда, которая играла в гостях. В случае победы ЦСКА подопечные Игоря Никитина могут практически обеспечить себе первое место в Западной конференции — на данный момент они обгоняют СКА на пять очков.

Хозяева матча считаются фаворитами. Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу ЦСКА в основное время — 1,80, на ничью — 4,05, на победу СКА в основное время — 4,15. От игры не ждут большого количества шайб — дважды в этом сезоне армейские дерби заканчивались сухими победами москвичей. Коэффициент на Тотал меньше 4,5 голов — 1,60, Тотал больше — 2,40.

А как считаете вы?

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