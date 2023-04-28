Крылов объяснил назначение Курьянова на пост генерального менеджера «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о назначении Антона Курьянова на пост генерального менеджера команды.

«Мы провели встречи с несколькими потенциальными генеральными менеджерами, выслушали их видение по стратегии комплектования и развития клуба. Параллельно состоялся разговор с Антоном Курьяновым, с которым мы в любом случае постоянно находились на связи по вопросам всей клубной вертикали «Авангарда». Антон взял паузу, долго думал, но в конце концов принял предложение. Этот смелый шаг говорит о том, что Антон не боится новых вызовов и готов прогрессировать в профессиональном плане. Все последние подписания, а также обсуждение будущих кандидатур новичков проходили уже при участии Курьянова», — приводит слова Крылова пресс-служба «Авангарда».

Также Крылов заявил, что Курьянов — знаковый человек для омского хоккея, который прошел весь путь от воспитанника ДЮСШ клуба до тренера, много лет был одной из главных звезд команды. Функционер отметил, что важнейшим плюсом Курьянова является человеческая порядочность и безупречная репутация в хоккейном сообществе.

«Огромный опыт, игровой интеллект, а также умение быстро учиться, безусловно, помогут Антону Алексеевичу в новой должности. Верю, что новая команда спортивного блока сможет решить поставленные амбициозные задачи и добиться максимального результата, которого весь Омск ждет от «Авангарда». Желаю Антону и его коллегам удачи», — добавил Крылов.

Ранее экс-форвард «ястребов» входил в тренерский штаб омского клуба.

«Авангард» в сезоне-2022/23 дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).