Курьянов стал генеральным менеджером «Авангарда»

Как и сообщал «СЭ», Антон Курьянов назначен на пост генерального менеджера «Авангарда».

Контракт заключен на два года. Ранее экс-форвард «ястребов» входил в тренерский штаб омского клуба.

«Авангард» в сезоне-2022/23 дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).

Рашид Хабибулин перешел на должность ассистента генерального менеджера.