Крэйг Вудкрофт: «Минское «Динамо» было готово играть только 40 минут»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде необходимо играть все 60 минут. Минчане смогли отыграться с 0:3, но проиграли по буллитам.

— Хочу поздравить Андрея и его команду с победой, — цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта. — Сегодня начало игры было очень далеко от того, каким мы его представляли. Мы очень хотели победить сегодня, и не было шанса лучше, чем на домашней арене. К сожалению, мы вышли на лед слишком мягкими и сонными, где-то не догоняли «Северсталь» в первом периоде. Всеутро на разборе соперника мы говорили о том, что нужно уделить особое внимание защите в начале матча, не халтурить и играть до конца. В первом периоде мы этого не увидели, поэтому и уступили в три шайбы.

В перерыве сделали корректировки, сократили скамейку, сделали тактические перестановки. Это дало определённые плоды. Андрей сказал, что в исполнении «Северстали» второй и третий периоды были худшими в сезоне. Отчасти мы не давали команде проводить их игру. Во втором и третьем периодах мы хорошо вернулись в игру, показывали стремление к тому, чтобы забросить три шайбы, и победить. Третий период был лучшим в нашей игре сегодня. Мы доставили много проблем «Северстали» и смогли перевести игру в овертайме, но там, к сожалению, не смогли взять два очка.

Мы должны вынести простую вещь: для того, чтобы побеждать в КХЛ, ты не можешь играть только 20 минут или только 40 минут. Сегодня мы были готовы играть только 40 минут. За счет этого «Северстали» удалось добиться результата, а нам нет. Надеюсь, в следующей игре будет всё по-другому.

Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но проиграло «Северстали» по буллитам