Минское «Динамо» отыгралось с 0:3, но проиграло «Северстали» по буллитам

«Северсталь» в серии буллитов одержала победу над минским «Динамо» со счетом 4:3.

Минчане смогли отыграться с 0:3. Победный буллит на счету Александра Петунина.

Белорусская команда не выигрывает пять матчей подряд и с 27 очками замыкает Западную конференцию. Череповчане с 31 очками на 10-м месте на Западе.



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«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гераськин — 6 (Хабаров, Яковлев), 12:46 — 0:1. Хлыстов — 2 (Морозов, Балдаев), 13:31 — 0:2. Якимов — 5 (Монахов, Лишка), 14:53 — 0:3. А. Костицын — 8 (Спунер, Ковыршин), 26:35 — 1:3. Спунер — 5 (бол., Граньяни), 52:53 — 2:3. Пулккинен — 16 (Спунер, Граньяни), 59:22 — 3:3.

Победный буллит: Петунин.

Вратари: Энрот (59:07 — 59:22) — Подъяпольский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (7+17+13+1) — 22 (14+4+3+1).

Судьи: Оленин, Франо.

6 декабря. Минск. «Минск-Арена».