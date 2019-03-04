20:36 | Хоккей — КХЛ

Команда из Екатеринбурга впервые в истории прошла первый раунд Кубка Гагарина

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"Автомобилист" в четырех матчах обыграл "Трактор" и впервые в истории преодолел первый раунд Кубка Гагарина. Клубы из Екатеринбурга ранее девять раз выходили в плей-офф отечественных чемпионатов и всегда останавливались в первом раунде.

Лучшим результатом в истории свердловского хоккея остается пятое место "Автомобилиста" в сезоне-1968/69. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы из Екатеринбурга в плей-офф

Сезон

Турнир

Клуб

Соперник

Счет

1959/60

Чемпионат СССР

Спартак

Кр.Советов

0-2

1992/93

МХЛ

Автомобилист

Кр.Советов

1-2

1994/95

МХЛ

Автомобилист

Торпедо Я

0-2

1999/00

Суперлига

Динамо-Энергия

Динамо М

0-3

2009/10

КХЛ

Автомобилист

Салават Юлаев

1-3

2013/14

КХЛ

Автомобилист

Барыс

0-4

2014/15

КХЛ

Автомобилист

Ак Барс

1-4

2015/16

КХЛ

Автомобилист

Металлург Мг

2-4

2017/18

КХЛ

Автомобилист

Металлург Мг

2-4

2018/19

КХЛ

Автомобилист

Трактор

4-0

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф

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