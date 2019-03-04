Команда из Екатеринбурга впервые в истории прошла первый раунд Кубка Гагарина

"Автомобилист" в четырех матчах обыграл "Трактор" и впервые в истории преодолел первый раунд Кубка Гагарина. Клубы из Екатеринбурга ранее девять раз выходили в плей-офф отечественных чемпионатов и всегда останавливались в первом раунде.
Лучшим результатом в истории свердловского хоккея остается пятое место "Автомобилиста" в сезоне-1968/69. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы из Екатеринбурга в плей-офф
|
Сезон
|
Турнир
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1959/60
|
Чемпионат СССР
|
Спартак
|
Кр.Советов
|
0-2
|
1992/93
|
МХЛ
|
Автомобилист
|
Кр.Советов
|
1-2
|
1994/95
|
МХЛ
|
Автомобилист
|
Торпедо Я
|
0-2
|
1999/00
|
Суперлига
|
Динамо-Энергия
|
Динамо М
|
0-3
|
2009/10
|
КХЛ
|
Автомобилист
|
Салават Юлаев
|
1-3
|
2013/14
|
КХЛ
|
Автомобилист
|
Барыс
|
0-4
|
2014/15
|
КХЛ
|
Автомобилист
|
Ак Барс
|
1-4
|
2015/16
|
КХЛ
|
Автомобилист
|
Металлург Мг
|
2-4
|
2017/18
|
КХЛ
|
Автомобилист
|
Металлург Мг
|
2-4
|
2018/19
|
КХЛ
|
Автомобилист
|
Трактор
|
4-0
Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф