Киселевич рассказал, почему болельщики игнорировали матчи "Флориды"

Бывший защитник "Флориды" Богдан Киселевич - о посещаемости матчей команды. В новом сезоне он будет выступать за ЦСКА.

— На некоторые матчи "Флориды" ходило 3–6 тысяч зрителей, - цитируют Киселевича "Известия". — Особенно это заметно, когда нет результата. Показательно, что, когда ты играешь дома против "Бостона", "Монреаля" или "Чикаго", на трибунах заметно больше людей в майках этих команд. Такое чувство, что играешь не дома, а на выезде. Там проблема в том, что дворец находится в некомфортной зоне. В городе Санрайз, где расположена арена и базируется клуб, не очень много любителей хоккея. А из Майами не так просто туда добраться. И мало кто поедет оттуда, когда рядом есть баскетбол, бейсбол и американский футбол. Но, думаю, в предстоящем сезоне у "Флориды" все будет намного лучше. Команда хорошо усилилась, пригласила топ-тренера.

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