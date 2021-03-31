Кирилл Готовец: «В «Авангарде» нет напряжения»
13:17
Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец в преддверии полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» отметил, что команда чувствует больше ответственности.
«Всегда игры плей-офф отличаются от регулярного чемпионата. В команде нет напряжения, половину пути мы уже прошли, хочется идти дальше. Сейчас чувствуем больше ответственности, впереди очень серьезный соперник».
Первый матч «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля на «Татнефть-Арене» в Казани.
(Ангелина Коляда, Вероника Ротенберг)
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...