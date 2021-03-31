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Кирилл Готовец: «В «Авангарде» нет напряжения»

13:17
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Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец в преддверии полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» отметил, что команда чувствует больше ответственности.

«Всегда игры плей-офф отличаются от регулярного чемпионата. В команде нет напряжения, половину пути мы уже прошли, хочется идти дальше. Сейчас чувствуем больше ответственности, впереди очень серьезный соперник».

Первый матч «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля на «Татнефть-Арене» в Казани.

(Ангелина Коляда, Вероника Ротенберг)

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