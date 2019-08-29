Кирилл Готовец: «Система для того и создана, чтобы подходить под любую команду и площадку»

Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец оценил готовность команды к старту предстоящего регулярного чемпионата КХЛ.

- Если вспомнить, как мы играли три года назад, там был лучший сезон в истории команды. Для многих ребят тот сезон тоже был лучшим в карьере, — цитирует игрока официальный сайт минчан. - В прошлом году у команды результат был, в целом, неудачный. Думаю, тут больше не секрет системы Вудкрофта — если команда успешно выступает, то и игроки улучшают свои показатели.

Наша игра не должна меняться от размера площадки. Система для того и создана, чтобы подходить под любую команду и площадку. Как уже правильно сказали, на маленькой площадке хоккей будет быстрее, поэтому скорость принятия решений должна увеличиться. Нам важно играть в наш хоккей по нашей структуре, не подстраиваясь под площадку и другие команды.

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