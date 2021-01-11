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КХЛ признала шесть ошибок арбитров в матче «Ак Барс» — «Трактор»

12:44
8 января. Казань. «Ак Барс» — «Трактор» — 3:2. Фото ХК «Трактор»
8 января. Казань. «Ак Барс» — «Трактор» — 3:2. Фото ХК «Трактор»
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8 января «Ак Барс», уступая по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2 «Трактору», отыгрался в третьем периоде и выиграл по буллитам (3:2 Б). Как стало известно «СЭ», лига признала шесть ошибок арбитров в этой игре.

Судьи 6 раз не удаляли игроков хозяев, хотя по правилам эти нарушения должны были наказываться малым штрафом.

Все моменты можно увидеть по ссылке

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