КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана

В следующем сезоне КХЛ планирует провести матч на открытом воздухе в Казахстане, информирует shaiba.kz. Ориентировочная дата мероприятия — ноябрь 2020 года. Представители лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс, когда приезжали в Алматы на вынесенные игры «Барыса». Одобрение от городских властей уже получено.

Высокогорный спортивный комплекс «Медео» расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря и находится недалеко от Алматы. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к Зимним Азиатским играм. Вместимость арены — 8100 человек. Планируется увеличение мест под хоккейный матч.

Отметим, 17 и 20 сентября в Алматы впервые в истории прошли матчи КХЛ. Игры астанинского «Барыса» против московского «Спартака» и челябинского «Трактора» собрали аншлаг.