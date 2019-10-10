КХЛ отменила штраф форварда «Торпедо» за симуляцию
16:22
В связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей КХЛ СДК рассмотрел эпизод игры регулярного чемпионата «Торпедо» — «Витязь» (4:2, время — 52:06).
На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Антона Шенфельда по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»), информирует официальный сайт лиги.
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