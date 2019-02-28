Каспарс Даугавиньш: "У "Спартака" сейчас две игры дома. Надо брать первую"

Нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш поделился впечатлениями от победы над СКА​ (3:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии 2-0 в пользу красно-белых.

– 17-2 по броскам в пользу СКА было во втором периоде.

– Мы знали, что будет намного тяжелее, чем в первом матче. Во втором периоде мы много удалялись. У них большинство более агрессивным было, бросали много, поэтому такая разница. Как заканчивалось большинство, они продолжали владеть шайбой, заходили в зону и атаковали. Ребята с меньшинства не могли смениться. Накладывали, накладывали тройку за тройкой, поэтому вся инициатива у них была. Сказали нам во втором перерыве, что хоккей – игра интересная. Один гол может изменить исход матча.

– Калинин – настоящий капитан.

– Молодец. Выстоять смену в своей зоне и потом еще подключиться – это многое значит для нас.

– Когда 2-0 со СКА ведешь – крылья вырастают?

– Наоборот. Мы знаем, что с каждым матчем будет все тяжелее. Там приличная команда. Они много лет это доказывают. Мы будем играть в свой хоккей. Это им надо что-то менять. У нас сейчас две игры дома. Надо брать первую. И настраиваться на следующую.

– Наверное, приятно, когда команда забивает победный гол за 5 секунд до конца.

– Это бонус был. Бонус за то, что мы молодцы, что характер показали. Хоккейный бог нам подарок сделал.

– Две недели не играли. Как самочувствие?

– Тяжело было в первых двух периодах. Потом уже вкатился. Когда такие эмоции, забываешь, что устал. (Игорь Еронко)

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф