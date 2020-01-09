КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Капризов, Йокипакка, Войнов и Шипачев показали форму на Матч звезд

18:56

КХЛ представила форму команд-участниц ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Экипировку продемонстрировали Кирилл Капризов, Юрки Йокипакка, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев.

ФОНБЕТ Неделя звезд хоккея в 2020 году пройдет в Москве. Матч звезд состоится 19 января на «ВТБ Арена Парк».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир