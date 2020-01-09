Капризов, Йокипакка, Войнов и Шипачев показали форму на Матч звезд

КХЛ представила форму команд-участниц ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Экипировку продемонстрировали Кирилл Капризов, Юрки Йокипакка, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев.

ФОНБЕТ Неделя звезд хоккея в 2020 году пройдет в Москве. Матч звезд состоится 19 января на «ВТБ Арена Парк».