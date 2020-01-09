Капризов, Йокипакка, Войнов и Шипачев показали форму на Матч звезд
18:56
КХЛ представила форму команд-участниц ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Экипировку продемонстрировали Кирилл Капризов, Юрки Йокипакка, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев.
ФОНБЕТ Неделя звезд хоккея в 2020 году пройдет в Москве. Матч звезд состоится 19 января на «ВТБ Арена Парк».
Яркая форма для ярких звезд #KHLAllStar 2020 в Москве: Кирилл Капризов, Юрки Йокипакка, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв примерили экипировку своих команд! pic.twitter.com/ZDOLmJM9Gw— КХЛ (@khl) January 9, 2020
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