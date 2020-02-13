Кагарлицкий не отправился на выезд СКА в Нижний Новгород и Уфу

СКА отправился на очередной выезд, сообщается на официальном сайте клуба. В его рамках запланировано два матча: сегодня, 13 февраля, в Нижнем Новгороде армейцы встретятся с «Торпедо», а 15 января в Уфе проведут встречу с «Салаватом Юлаевым». В заявку не попал нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Последний раз он играл 7 января.

Вратари: Александр Самонов, Максим Гибадуллин, Магнус Хелльберг.

Защитники: Антон Белов, Данила Галенюк, Лукас Бенгтссон, Артем Земченок, Артем Зуб, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Илья Каблуков, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Сергей Плотников, Владимир Ткачев, Наиль Якупов, Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Александр Барабанов.