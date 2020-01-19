Иван Бочаров: «В Москве не так сильно любят хоккей, как в регионах»

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров поделился впечатлениями от победы в Матче звезд в составе команды дивизиона Боброва.

— Я поздно попал на Матч звезд, заменил Самонова, поэтому и не придумал ничего особенного. Мне было бы интересно, как Метсола, сыграть в нападении. Я в детстве с пяти до семи лет играл в поле. И вроде бы у меня достаточно неплохо получалось. Может быть, играл бы уже в поле, а может быть, бумажки в офисе собирал.

— Крикунов даст вам завтра выходной?

— Конечно, не даст. Думаю, мы завтра будем больше всех будем тренироваться.

— Как вам Умарк в воротах?

— В порядке. Если два вратаря у «Салавата» получат повреждения, то есть достойная замена. В «Динамо» тоже такие ребята есть, но не буду раскрывать секреты.

— Правильно ли проводить Матчи звезд в Москве?

— Мне все понравилось в Москве, хотя я первый раз участвую в Матче звезд, мне не с чем сравнивать. Но, наверное, такие мероприятия лучше проводить в регионах. Мы видим, что тут стадион вмещает 11 тысяч, но с трудом его собрали. В столице не так сильно любят хоккей, как в регионах.

— Есть ли мысли, как изменить формат Матча звезд?

— С организаторами обсуждали формат, думаю, они прислушаются. Что-то менять обязательно надо, а то каждый год одни и те же конкурсы. Ребят устают от одного и того же. (Игорь Еронко)