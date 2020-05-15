Источник: «Металлург» должен заплатить за Песонена 400 тысяч швейцарских франков

Как уже сообщал «СЭ», «Металлург» подписал на два года контракт с нападающим «Лангнау» Харри Песоненом. Однако российский клуб еще не выплатил швейцарскому клубу отступные за игрока, который составляют 400 тысяч швейцарских франков, сообщает Swiss Hockey News.

«Магнитка» должна расплатиться за этот переход до 30 июня. Если деньги не будут переведены, то швейцарский клуб заблокирует переход нападающего.

В минувшем чемпионате Песонен забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата Швейцарии при показателе полезности «плюс 14» и 44 минутах штрафного времени.

В составе сборной Финляндии нападающий выигрывал чемпионат мира в 2019 году. Также форвард является двукратным чемпионом Финляндии (2009, 2012).