Илья Воробьев оценил влияние Гусева и Уила на игру московского «Динамо»

Бывший тренер сборной России, магнитогорского «Металлурга» и СКА Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил важность нападающего Никиты Гусева и форварда Джордана Уила для московского «Динамо».

«Динамо» — рабочая команда с двумя вишенками на торте — Гусевым и Уилом, от которых очень многое исходит в атаке», — сказал Воробьев «СЭ».

«Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Трактором». Первый матч пройдет 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.