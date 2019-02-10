Илья Михеев: "Хартли бывает взбешен"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев в интервью "СЭ" рассказал об отношениях команды с главным тренером Бобом Хартли.

- Почувствовали, что Хартли – классный мужик?

- Он – очень простой человек. Весь тренерский штаб – Жак Клутье, Майк Пелино – все простые. Мы можем есть за одним столом. Это не считается дикостью. За пределами льда мы можем общаться на другие темы.

- Что еще выделяет Боба из других ваших тренеров?

- Детали, которые нам показывают. Если что-то неправильно сделали, собирает за руку, всех водит, как в детской школе. Чтобы у нас все автоматически складывалось в голове. У нас подумают – зачем ты это делаешь? Но через неделю у тебя ноги, руки, голова все это делают автоматически.

- Бывает, когда Хартли взбешен?

- Да. Мы сами такое чувствуем. Были такие моменты, когда первые периоды мы проваливали. С 0:2 постоянно отыгрывались. Эмоции он нам демонстрировал.

- В раздевалки бачки летают?

- Не летают. Чуть повышенные тона. Такое не в первый раз в жизни. (Игорь Еронко)

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