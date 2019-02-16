"Игру "Магнитки" не назовешь такой же хорошей, как результат". Яндач – о победе над "Нефтехимиком"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (4:0) отметил хорошую игру своей команды меньшинстве.

– 4:0 для нас хороший результат, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Яндача. – Игру нашей команды не назовешь такой же хорошей, как сам результат матча. Голы, которые мы забили в начале первого и второго периодов, нам сильно помогли. Может, поэтому мы и победили. Играли хорошо в меньшинстве, а в большинстве ничего не показали. Отметил бы уверенную игру Васи Кошечкина.