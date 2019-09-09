Игорь Никитин: «Кто-то уже набрал форму, а кто-то ее только набирает»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча с «Северсталью» (4:0).

— В целом, провели неплохой матч. Были моменты, где нам создавали сложности необязательные удаления, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — В принципе, ребята старались и за счет желания компенсировали свои ошибки. Забили хорошие голы. Я доволен победой, готовимся дальше.

— Домашние игры для команды были тяжелыми, а начало выездной серии с разгрома. В чем причина?

— Я бы не сказал, что это разгромная победа. Мы удачно забили. У соперника было достаточно шансов. Игра на игру не приходится. В начале чемпионата кто-то уже набрал форму, а кто-то ее только набирает. Тем более, у нас половина команды предсезонку начинала позже. Я бы не стал как-то выделять домашние и выездные матчи. Мы идем от игры к игре и продолжаем подготовку.

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