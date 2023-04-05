Хоккеиста КХЛ оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за уклонение от службы в армии

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей нападающего «Металлурга» Семена Кошелева за уклонение от службы в армии и поступление в вуз через взятки.

«Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу», — приводит слова судьи «РИА Новости».

В конце марта Калининский райсуд города приговорил к условному сроку и штрафу в размере 1,8 миллиона рублей начальника районного отделения подготовки и призыва военкомата Уфы Константина Выропаева. Сообщалось, что он помог с уклонением от армии пяти спортсменам и несколько другим горожанам.