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ХК «Амур»: «Видео обвиняемого в нападении на Кондратьева — попытка оказать давление на следствие»

10:59
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Официальный представитель ХК «Амур», капитан которого Максим Кондратьев пострадал в результате уличной драки, ответил на видео, опубликованном человеком, обвиняемым в нападении, в котором он представлен защищающейся стороной.

— На наш взгляд, это выглядит как попытка оказать давление на следствие, — сказал представитель хабаровского клуба. — Не сомневаемся, что расследование уголовного дела будет объективным и ответит на все вопросы.

В настоящий момент нас больше заботит состояние здоровья Максима и его восстановление. (Алена Гребенькова)

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