Хартли: «Жизнь часто несправедлива, то, что случилось с Черепановым — яркий тому пример»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

«Хорошая победа в нашем исполнении. Здорово начали, все три периода контролировали шайбу, могли забивать и больше, но стоит отметить вратаря соперника – он делал невероятные спасения. Понравился контроль шайбы в нашем исполнении, катание, переходы из обороны в атаку. Хорошая командная работа, уверенная и сплоченная на протяжении всех 60 минут.

Утром мы почтили память Алексея Черепанова. Когда это случилось, я был в Северной Америке, это, конечно, было в новостях. Сейчас я – часть «Авангарда», и это часть моей жизни. Прошло много лет, но мы понимаем, что значит «Авангард» для жителей Омска, и что для «Авангарда» значил Черепанов. Жизнь часто несправедлива, это яркий тому пример, что потрясающий молодой человек, талантливый и перспективный ушёл слишком рано. Мы почтили его память сегодня», — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ.

Четыре очка в составе победителей набрал Корбан Найт (1+3), три — Сергей Толчинский (0+3). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Никита Михайлис.