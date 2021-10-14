Михайлис: «По самоотдаче к «Барысу» претензий нет. Но голов нам не хватает»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4).

«Авангард» мощно начал сегодня и доминировал на протяжении всей игры. Во втором периоде у нас были неплохие контратаки при счете 0:0 – и один в ноль выходили, могли забить, и два в один хорошая контратака прошла. Но не смогли переиграть вратаря, пропустили в меньшинстве, а в третьем периоде не хватило сил, поскольку много времени провели в обороне. Одну шайбу отквитали, тут же пропускаем гол – думаю, соперник уверенно доигрывал этот матч.

Бояркин – молодец, здорово сыграл, выручал нас. Если бы не он, счет был бы другим. Надо было поддержать его более самоотверженной игрой, блокировать больше бросков. Парни сегодня выкладывались по полной, по самоотдаче претензий нет. Но голов нам не хватает», — цитирует Михайлиса официальный сайт КХЛ.

Четыре очка в составе победителей набрал Корбан Найт (1+3), три — Сергей Толчинский (0+3). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Никита Михайлис.