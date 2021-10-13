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Разин: «Северсталь» проспала первый период матча с «Локомотивом»

13 октября, 23:22
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2 ОТ).

«Последняя игра в Нижнем Новгороде отняла много сил и эмоций у нас. Вчера был практически выходной. Сегодня мы проспали первый период, на льду была одна команда — «Локомотив». Нас держал в игре только Димка Шугаев, если б не он, нам целое лукошко должны были забивать. Второй период играли лучше, глупейшая ошибка за четыре секунды до конца отрезка привела к пропущенному голу. Но я рад, что третий провели уверенно. Я думаю, что то очко, которое мы заработали, команда заслужила. Конечно, хотелось бы больше», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы в овертайме стал Максим Шалунов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/13/491040.html

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Александр Кравченко все материалы автора
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