Как стало известно "СЭ", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и ЦСКА.

По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит. В агентстве запросили объяснения от "Авангарда" по этому поводу, которые они должны предоставить до 30 апреля. В РУСАДА действия расценивают как нарушения Общероссийских антидопинговых правил: в случае Зернова речь идет о пункте "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи допинг-пробы", в случае Хартли и Батушенко – "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля".

Стандартный срок дисквалификации за данные нарушения составляет четыре года.

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