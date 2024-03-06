Григоренко — об игре с «Локомотивом»: «Вместо того, чтобы играть в хоккей, мы пытаемся убежать на лавку»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
— Было и большинство, и натиск, но чего не хватило?
— Моменты были, где-то понастырнее нужно сыграть возле чужих ворот. Исаев здорово играет, где-то нам нужно сыграть на добивании.
— Быстро была пропущена шайба во втором периоде.
— Первый гол был курьезным — заброс в зону, рикошет, отскок. Немного не то начало, которое мы ожидали.
— Вы известны как нестандартный игрок, а сегодня все было как-то слишком просто. Не думали сыграть где-то хитрее?
— Соперник адаптировался к нашей игре, изучил моменты, которые мы показывали в первой игре. Поэтому нужно придумывать что-то новое. Нужно выходить играть в хоккей, а мы лишнее внимание уделяем сменам. Вместо того, чтобы играть в хоккей, мы пытаемся убежать на лавку. Понятно, что скапливается усталость, не хочется подводить команду, но опять же нужно сыграть на момент. Мы должны играть также, как в первом и третьем периодах, а не думать дальняя лавка или нет, — сказал Григоренко «СЭ».
(Анна Бирюкова)
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