«Авангард» не смог договориться с Хартли

Как стало известно «СЭ», шансы на то, что Боб Хартли в следующем сезоне возглавит «Авангард», крайне малы.

Руководство клуба и специалист в ходе переговоров не смогли прийти к общему знаменателю. Вероятность того, что стороны достигнут консенсуса, на данный момент минимальна. Омский клуб уже активизировал поиски нового главного тренера на североамериканском рынке.

62-летний специалист возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год. В 2021 году канадец выиграл Кубок Гагарина.