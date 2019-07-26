Голкипер ЦСКА Скотников пошутил, что хочет вытеснить Сорокина и Юханссона

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников рассказал о сборах армейцев. Он добавил, что чувствует огромную ответственность.

– Это мои первые сборы с командой КХЛ, – приводит пресс-служба клуба слова Скотникова. – Родные поздравили меня. Чувствую огромную ответственность. Тут все ребята – мастера, они дают хороший пример нам, молодым игрокам, показывают своим примером, что значит профессиональное отношение к своему делу.

– Есть отличия между сборами разных команд вертикали ЦСКА?

– Конечно. Здесь работа выглядит совершенно иначе. Бег, например. Здесь мы бегаем меньше, чем в "Красной Армии" или "Звезде", но делаем больший упор на силовые тренировки. Кстати, с тренером вратарей Сергеем Наумовым я уже знаком (улыбается). К Сергею Ивановичу два года подряд езжу в Ригу на сборы вратарей. Уже знаком с его методами работы. Когда узнал, что я поеду в Валкеакоски, сказал, что меня ждет хорошая нагрузка (смеется). Тренировки вратарей проходят в позитивном ключе, пока не устанем, а там уже сил на шутки нет.

– Илья Сорокин и Ларс Юханссон помогают советом?

– Конечно. Ларс больше шутит правда. Но они для меня – хороший пример. Смотрю на них и понимаю к чему стремиться. Хочется... вытеснить их отсюда (смеется). А для этого нужно работать, работать и еще раз работать. Как раз сейчас и займусь этим.