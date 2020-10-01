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«Гол Кутейкина? У меня после каждого гола одинаковые эмоции — я радуюсь». Знарок после поражения от ЦСКА

22:36
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от ЦСКА (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

1&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 4:5. Красно-белые не&nbsp;могут дома победить красно-синих с&nbsp;2013 года.«Спартак» и ЦСКА подарили феерию! Супергол со своей половины, хет-трик, 9 заброшенных шайб

— Обидно, что проиграли, — отметил Знарок. — Все решили никому ненужные ошибки в обороне. Но мы играли до конца, бились.

Что с вратарем? С ним все нормально. Надо играть в обороне всей пятеркой, а не только защитниками и вратарем. Работаем над этим. Конечно, без ошибок мы в дальнейшем не сыграем, но, если уменьшим их количество, это пойдет на пользу.

У ЦСКА равные по потенциалу звенья. Если играешь с «Динамо», знаешь, какое звено может что-то сделать. ЦСКА — хорошая команда, где каждое звено может забить. Подстраиваться под них не было смысла. Пытались сыграть в давление, вроде неплохо получалось. Но допустили ошибки в обороне. Плюс неправильные смены. Молодые взяли и побежали все... Это опыт. Надо объяснять, что во втором периоде так меняться нельзя.

Гол Кутейкина? У меня после каждого гола одинаковые эмоции — я радуюсь. (Михаил Скрыль)

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