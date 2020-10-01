Главный тренер «Спартака» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от ЦСКА (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Обидно, что проиграли, — отметил Знарок. — Все решили никому ненужные ошибки в обороне. Но мы играли до конца, бились.

Что с вратарем? С ним все нормально. Надо играть в обороне всей пятеркой, а не только защитниками и вратарем. Работаем над этим. Конечно, без ошибок мы в дальнейшем не сыграем, но, если уменьшим их количество, это пойдет на пользу.

У ЦСКА равные по потенциалу звенья. Если играешь с «Динамо», знаешь, какое звено может что-то сделать. ЦСКА — хорошая команда, где каждое звено может забить. Подстраиваться под них не было смысла. Пытались сыграть в давление, вроде неплохо получалось. Но допустили ошибки в обороне. Плюс неправильные смены. Молодые взяли и побежали все... Это опыт. Надо объяснять, что во втором периоде так меняться нельзя.

Гол Кутейкина? У меня после каждого гола одинаковые эмоции — я радуюсь. (Михаил Скрыль)