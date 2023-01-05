Билялетдинов рассказал о выбывших игроках «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о выбывших игроках казанцев.
«Кателевский болеет, похоже, нескоро выйдет. Сафонов сегодня заболел», — сказал Билялетдинов журналистам.
В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в овертайме со счетом 2:1.
«Ак Барс» с 53 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.
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|5.01
|10:00
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Адмирал – Динамо Мн
|1 : 2
|5.01
|10:00
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Амур – Барыс
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|13:30
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Сибирь – Авангард
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