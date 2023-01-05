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Сегодня, 12:21

Билялетдинов рассказал о выбывших игроках «Ак Барса»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о выбывших игроках казанцев.

«Кателевский болеет, похоже, нескоро выйдет. Сафонов сегодня заболел», — сказал Билялетдинов журналистам.

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в овертайме со счетом 2:1.

«Ак Барс» с 53 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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