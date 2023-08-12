Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Поменяли концепцию в пользу атаки»
Рулевой команды из Владивостока Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как будет играть его коллектив в следующем сезоне.
— Не замечаете, что команда немного устает от вас как тренера?
— Я знаю срок — три года. Три сезона можно работать в одной команде и одной системе. Потом ты приедаешься, и тебе все приедается в клубе. Считаю, что клуб нужно менять через три года, максимум — четыре. Все приедается. Уже у тренера нет такой мотивации — сделать что-то новое.
— Как вы изменились после прошлого сезона?
— Поменяли направленность тренировочного процесса в пользу атаки. Все говорили, что «Адмирал» играет в скучный хоккей. Я прислушался — сейчас поменяли немного в пользу атаки, стало больше креативности. Я пересмотрел не один раз плей-офф и свои пресс-конференции. Не буду скрывать этого. Сделал выводы: где я ошибся, где правильно поступил.
— Что привело к изменениям в пользу атаки?
— Жизнь меняется, хоккей меняется. КХЛ меняется в сторону атаки. Мы не можем, как мне сказал один журналист, стоять на красной линии и ждать.
— Но это стереотип.
— Понимаете, я на стереотипы и мнения не обращаю внимания. Если не будешь идти в ногу со временем, то поезд уйдет. Все меняется. Во-первых, поменялись правила. Сейчас не только клюшку надо контролировать, но и руку. Будем ставить игру с учетом правил, которые расставляют другие приоритеты. Нельзя стоять на месте. Поезд уйдет сразу — не догонишь.
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