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Сегодня, 17:54

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев отреагировал на победу над СКА в турнире Sochi Hockey Open

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над СКА (3:2 ОТ) в первом матче турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.

«Провели хороший матч. СКА очень мощно выглядел в начале, мы не справлялись. Скорректировали ребят после первого периода. Хорошо, что они прислушались к нам и проявили характер. Во втором периоде перебросали соперника, выстояли «3 на 5». Очень важная победа с точки зрения становления команды. После таких матчей создается философия команды. Сейчас мы создаем хорошую рабочую атмосферу. Многие вещи мне сегодня понравились», — сказал Тамбиев после матча.

Соперниками СКА в турнире Sochi Hockey Open-2023 являются «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и сборная России.

ХК Адмирал
ХК СКА
Леонид Тамбиев
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