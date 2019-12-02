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Генменеджеры «Миннесоты» и «Монреаля» посетят матч ЦСКА — СКА

18:15
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Как стало известно «СЭ», генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин и его коллега из «Монреаля» Марк Бержевен посетят матч ЦСКА — СКА в Москве.

Герин прилетел в Москву для встречи с нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым, выбранным «Уайлд» в пятом раунде драфта-2015. Кроме того, ожидается, что Билл переговорит с форвардом армейцев Москвы Михаилом Григоренко на предмет продолжения карьеры в стане «Дикарей».

Бержевен планирует встретиться с выбранным «Канадиенс» во втором раунде драфта-2018 защитником ЦСКА Александром Романовым. Также «Монреалю» интересен форвард армейцев Москвы Константин Окулов. (Игорь Еронко)

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