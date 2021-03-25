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Гатиятулин опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо»

21:24
Анвар Гатиятулин (слева). Фото ХК «Трактор»
Анвар Гатиятулин (слева). Фото ХК «Трактор»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин опроверг информацию Metaratings о том, что он может возглавить московское «Динамо».

— Информация относительно моих переговоров с «Динамо» является слухом, — сообщил «СЭ» главный тренер челябинского клуба. — У меня с «Трактором» действующий контракт, который рассчитан еще на два года. Мы в клубе уже начали совместную работу по подготовке к будущему сезону.

«Трактор» в текущем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, но вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда.

(Михаил Зислис)

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