Гатиятулин опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин опроверг информацию Metaratings о том, что он может возглавить московское «Динамо».

— Информация относительно моих переговоров с «Динамо» является слухом, — сообщил «СЭ» главный тренер челябинского клуба. — У меня с «Трактором» действующий контракт, который рассчитан еще на два года. Мы в клубе уже начали совместную работу по подготовке к будущему сезону.

«Трактор» в текущем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, но вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда.

(Михаил Зислис)