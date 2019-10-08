Галимов удален до конца матча за толчок на борт Мисюля

Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов был удален до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

На пятой минуте второго периода форвард был наказан за толчок на борт защитника Даниила Мисюля. По результатам, Галимов получил «5+20» и был удален до конца игры.

Ранее 18-летний защитник подрался с нападающим казанцев Патрисом Кормье.

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