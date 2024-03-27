Галимов — о переносе матча: «Нам сказали, что мы не поедем в Магнитогорск, пока не сыграем перед своими болельщиками»
Нападающий «Спартака» Ансель Галимов подвел итоги четвертого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:0), в котором стал автором единственной заброшенной шайбы.
— Как психологически себя команда чувствует?
— У меня сейчас было интервью с клубным телевидением и они сказали мне, что мы выигрывали в Магнитогорске один раз за 30 лет. И тут хочу сказать про поддержку от болельщиков, которую мы чувствуем и очень благодарным им за это. Мы заходим после периодов и бывают и кто-то говорит «ребята, там столько болельщиков пришло, хватит возить..» ну, не буду говорить что. Для нас очень важна их поддержка. Эмоционально нам дают силы наши болельщики.
— Как считаете, вы уже подстроились под «Металлург»?
— Я думаю, это работа всего тренерского штаба и видеооператоров. Мы смотрим очень много нарезок, постоянно анализируем, думаю, что эта работа не пройдет даром.
— На пресс-конференции была дискуссия по поводу переноса матча. Андрей Разин обиделся, что не провели матч в Магнитогорске. Как игрок «Спартака» скажите это повлияло бы на серию, когда играешь три матча из четырех на выезде?
— Во-первых, нужно думать о зрителях, это самое главное. Я не представляю, если бы мы согласились играть матч там, потом играли бы просто при пустых трибунах. Мы играем для зрителей. Раскрою такую тайну, что нам сказали, что мы не поедем в Магнитогорск, пока не сыграем перед своими болельщиками.
— И важный момент в том, что зрители выразили свои чувства, сделав баннер. Согласны, что это было важно здесь сделать, а не на выезде?
— Я бы хотел от лица всего клуба почтить память погибших. Это большая трагедия для нас, мы лежали в гостинице перед игрой, когда все это случилось. Через какое-то время сказали, что игры не будет. Мы собрались на следующий день в «Мегаспорте» и нам сказали, что будет неправильным в этот день играть.
— Хватает ли времени смотреть другие серии?
— Подскажите как закончился матч в Омске?
— «Авангард» победил.
— Я слышал там гол забили ногой?
— Да.
— Мы обсуждали вот этот момент. У меня есть некоторые знакомые, за которых я болею, но прям выделить кого-то не могу.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|2 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|28.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|28.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -