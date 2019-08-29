Франсис Паре хочет получить белорусский паспорт и сыграть на ЧМ

Канадский форвард минского «Динамо» Франсис Паре сообщил, что хочет получить белорусский паспорт, а затем сыграть за сборную этой страны на чемпионате мира. 32-летний нападающий перешел в «Динамо» из «Автомобилиста» в июне. В прошлом сезоне он провел 63 матча, в которых набрал 36 (17+19) очков.

— Я здесь уже почти два месяца. Минск — красивый город, а Белоруссия — замечательная страна. Моя семья уже приехала сюда, — приводит слова Паре клбуная пресс-служба. — Мы перебрались в Минск намного раньше, чем приезжали в Россию перед сезоном. Люди в Минске очень добры ко мне и моей семье.

В своей карьере я уже становился обладателем Кубка Колдера и Кубка Гагарина, но если я смогу попасть в национальную команду и сыграть на чемпионате мира — это будет абсолютно уникальный опыт для меня. Можете считать это официальным заявлением: я хотел бы однажды сыграть на чемпионате мира, получив белорусский паспорт. Я готов с гордостью представить Белоруссию на подобных турнирах.