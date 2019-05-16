Фисенко стал игроком "Ак Барса"

Нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с "Ак Барсом", сообщает официальный сайт команды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

В предыдущем сезоне 28-летний россиянин выступал за "Авангард", где провел в общей сложности 71 матч и набрал 12 (4+8) очков.

Все о КХЛ – здесь