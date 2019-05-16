Фисенко стал игроком "Ак Барса"

Нападающий Михаил Фисенко подписал контракт с "Ак Барсом", сообщает официальный сайт команды. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.
В предыдущем сезоне 28-летний россиянин выступал за "Авангард", где провел в общей сложности 71 матч и набрал 12 (4+8) очков.
Встречаем новичка! Михаил Фисенко − игрок "Ак Барса"! ✅– ХК Ак Барс (@hcakbars) 16 мая 2019 г.
Нападающий подписал контракт до конца сезона 2019/20 👉 https://t.co/Wnz7EgcGoF#ФисенкоЗапомнят pic.twitter.com/il7cgjVs8n
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