Прошкин считает, что отсутствие Кудашова и Шипачева из-за Олимпиады скажется на игре «Динамо» в плей-офф КХЛ
Двукратный чемпион мира по хоккею Виталий Прошкин предположил, как сложится серия московского «Динамо» и «Северстали» в плей-офф КХЛ.
«Я не скажу, что «динамовцам» повезло с «Северсталью». Череповецкая команда довольно неуступчивая, да еще и с тренером Андреем Разиным, который может настроить коллектив на настоящий бой. Тем более, против такого легендарного клуба, как «Динамо».
К тому же череповчане несколько недель готовились к конкретному сопернику, разбирали его игру, а наставник бело-голубых Алексей Кудашов был в это время на Олимпиаде. Безусловно, это может сказаться. Как и то, что лидер коллектива Вадим Шипачев также находился в Пекине. От него в игре команды зависит очень многое", — приводит слова Прошкина Betonmobile.ru.
При всем вышесказанном, эксперт считает, что бело-голубые все же должны проходить первый раунд плей-офф.
«При этом я все равно считаю «Динамо» фаворитом этой серии. Но в наше время ничего нельзя гарантировать с точки зрения коронавируса, этот фактор может сказаться в любой момент. В то же время, я почти на сто процентов уверен, что качество игры в начале всех серий плей-офф будет хромать, ведь ребята, за исключением единиц, пять недель были без игровой практики, засиделись», — добавил Прошкин.
Первый матч плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Северсталью» пройдет 2 марта, начало — в 19.30 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -