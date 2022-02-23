Прошкин считает, что отсутствие Кудашова и Шипачева из-за Олимпиады скажется на игре «Динамо» в плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира по хоккею Виталий Прошкин предположил, как сложится серия московского «Динамо» и «Северстали» в плей-офф КХЛ.

«Я не скажу, что «динамовцам» повезло с «Северсталью». Череповецкая команда довольно неуступчивая, да еще и с тренером Андреем Разиным, который может настроить коллектив на настоящий бой. Тем более, против такого легендарного клуба, как «Динамо».

К тому же череповчане несколько недель готовились к конкретному сопернику, разбирали его игру, а наставник бело-голубых Алексей Кудашов был в это время на Олимпиаде. Безусловно, это может сказаться. Как и то, что лидер коллектива Вадим Шипачев также находился в Пекине. От него в игре команды зависит очень многое", — приводит слова Прошкина Betonmobile.ru.

При всем вышесказанном, эксперт считает, что бело-голубые все же должны проходить первый раунд плей-офф.

«При этом я все равно считаю «Динамо» фаворитом этой серии. Но в наше время ничего нельзя гарантировать с точки зрения коронавируса, этот фактор может сказаться в любой момент. В то же время, я почти на сто процентов уверен, что качество игры в начале всех серий плей-офф будет хромать, ведь ребята, за исключением единиц, пять недель были без игровой практики, засиделись», — добавил Прошкин.

Первый матч плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Северсталью» пройдет 2 марта, начало — в 19.30 мск.