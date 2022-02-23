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Сегодня, 13:43

Прошкин считает, что отсутствие Кудашова и Шипачева из-за Олимпиады скажется на игре «Динамо» в плей-офф КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратный чемпион мира по хоккею Виталий Прошкин предположил, как сложится серия московского «Динамо» и «Северстали» в плей-офф КХЛ.

«Я не скажу, что «динамовцам» повезло с «Северсталью». Череповецкая команда довольно неуступчивая, да еще и с тренером Андреем Разиным, который может настроить коллектив на настоящий бой. Тем более, против такого легендарного клуба, как «Динамо».

К тому же череповчане несколько недель готовились к конкретному сопернику, разбирали его игру, а наставник бело-голубых Алексей Кудашов был в это время на Олимпиаде. Безусловно, это может сказаться. Как и то, что лидер коллектива Вадим Шипачев также находился в Пекине. От него в игре команды зависит очень многое", — приводит слова Прошкина Betonmobile.ru.

При всем вышесказанном, эксперт считает, что бело-голубые все же должны проходить первый раунд плей-офф.

«При этом я все равно считаю «Динамо» фаворитом этой серии. Но в наше время ничего нельзя гарантировать с точки зрения коронавируса, этот фактор может сказаться в любой момент. В то же время, я почти на сто процентов уверен, что качество игры в начале всех серий плей-офф будет хромать, ведь ребята, за исключением единиц, пять недель были без игровой практики, засиделись», — добавил Прошкин.

Первый матч плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Северсталью» пройдет 2 марта, начало — в 19.30 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/proshkin-schitaet-chto-otsutstvie-kudashova-i-shipacheva-iz-za-olimpiadyi-mozhet-skazatsya-na-igre-dinamo-v-pervom-raunde-pley-off
Алексей Кудашов
Вадим Шипачев
Виталий Прошкин
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5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
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7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
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10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
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Ак Барс - Авангард
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4. Авангард - Ак Барс
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Сал. Юлаев - Сибирь
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0 - 0
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ЦСКА - Локомотив
0 - 0
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